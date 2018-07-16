Вице-премьер Италии грозит ветировать санкции ЕС в отношении РФ
Новости мира: Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен убедить европейских партнеров отменить санкции против России до конца года.
Министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини хочет, чтобы Евросоюз до конца года отменил санкции против России. Он заявил об этом в понедельник, 16 июля, во время визита в Москву, сообщает DW.
Сальвини отметил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию России на Востоке Украины.
Он пригрозил, что Рим может ветировать решение о продлении санкций в конце года. "Вето - это крайняя мера, но я ничего не исключаю", - цитирует итальянского министра информагентство AFP.
По словам Сальвини, Италия "больше всего пострадала от санкций против России".
Трамп: США и Россия владеют 90% "негативной силы"
Сальвини, который является одним из лидеров правопопулистской партии "Лига Севера", добавил, что стремится создать возможности для сотрудничества итальянского и российского малого и среднего бизнеса.
Глава итальянского МВД также назвал "абсолютно легитимной" идею возвращения России в состав "Большой восьмерки" (G8) - неформального клуба развитых демократий. В конце июня о возможности возвращения России в G8 при условии "компромиссов" с ее стороны заявлял также госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее в июне новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что итальянское правительство будет выступать за "пересмотр" экономических санкций в отношении России. Сальвини в Москве сообщил, что Конте поедет в Россию во второй половине октября, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
В начале июля Совет ЕС до конца января 2019 года продлил секторальные санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. Россия также с 2014 года ввела продовольственное эмбарго в отношении государств Запада, которые инициировали и поддержали санкции против нее.