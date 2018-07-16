Вице-премьер Италии грозит ветировать санкции ЕС в отношении РФ

Министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини хочет, чтобы Евросоюз до конца года отменил санкции против России. Он заявил об этом в понедельник, 16 июля, во время визита в Москву, сообщает DW.

Сальвини отметил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию России на Востоке Украины.

Он пригрозил, что Рим может ветировать решение о продлении санкций в конце года. "Вето - это крайняя мера, но я ничего не исключаю", - цитирует итальянского министра информагентство AFP.

По словам Сальвини, Италия "больше всего пострадала от санкций против России".

Сальвини, который является одним из лидеров правопопулистской партии "Лига Севера", добавил, что стремится создать возможности для сотрудничества итальянского и российского малого и среднего бизнеса.

Глава итальянского МВД также назвал "абсолютно легитимной" идею возвращения России в состав "Большой восьмерки" (G8) - неформального клуба развитых демократий. В конце июня о возможности возвращения России в G8 при условии "компромиссов" с ее стороны заявлял также госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в июне новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что итальянское правительство будет выступать за "пересмотр" экономических санкций в отношении России. Сальвини в Москве сообщил, что Конте поедет в Россию во второй половине октября, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале июля Совет ЕС до конца января 2019 года продлил секторальные санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. Россия также с 2014 года ввела продовольственное эмбарго в отношении государств Запада, которые инициировали и поддержали санкции против нее.