Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии
Путин: РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, но при условии
Новости: Нардеп вышел из партии "УКРОП" и заявил о намерении баллотироваться в президенты
Куприй будет баллотироваться в президенты Украины
Новости: Экс-наставник "Челси" Конте трогательно попрощался с клубом и фанатами
Экс-наставник "Челси" Конте трогательно попрощался с клубом и фанатами
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

Вице-премьер Италии грозит ветировать санкции ЕС в отношении РФ

Маттео Сальвини
19:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен убедить европейских партнеров отменить санкции против России до конца года.

Министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини хочет, чтобы Евросоюз до конца года отменил санкции против России. Он заявил об этом в понедельник, 16 июля, во время визита в Москву, сообщает DW.

Сальвини отметил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию России на Востоке Украины.

Он пригрозил, что Рим может ветировать решение о продлении санкций в конце года. "Вето - это крайняя мера, но я ничего не исключаю", - цитирует итальянского министра информагентство AFP.

По словам Сальвини, Италия "больше всего пострадала от санкций против России".

Трамп: США и Россия владеют 90% "негативной силы"

Сальвини, который является одним из лидеров правопопулистской партии "Лига Севера", добавил, что стремится создать возможности для сотрудничества итальянского и российского малого и среднего бизнеса.

Глава итальянского МВД также назвал "абсолютно легитимной" идею возвращения России в состав "Большой восьмерки" (G8) - неформального клуба развитых демократий. В конце июня о возможности возвращения России в G8 при условии "компромиссов" с ее стороны заявлял также госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в июне новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что итальянское правительство будет выступать за "пересмотр" экономических санкций в отношении России. Сальвини в Москве сообщил, что Конте поедет в Россию во второй половине октября, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале июля Совет ЕС до конца января 2019 года продлил секторальные санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. Россия также с 2014 года ввела продовольственное эмбарго в отношении государств Запада, которые инициировали и поддержали санкции против нее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Глава МВД Италии, Европа, Маттео Сальвини, Отмена санкций, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости Евросоюз услышал заявление Трампа о "недругах" Германия примет 50 из 450 мигрантов, спасенных накануне

Последние новости

Улыбка до ушей: вот как выглядит настоящее везение Дом мечты: роскошный особняк в Лас-Вегасе (Фото) "Барселона" и "Арсенал" могут приобрести опорника сборной Франции за €40 млн
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
05 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости сегодня
20:19 Новый наставник "Челси": Хочу, чтобы команда заиграла в "мой" футбол
20:11 Нацбанк анонсировал выпуск обновленной "двадцатки"
20:03 Клип "November Rain" установил рекорд на YouTube
19:53 Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на выставке в Великобритании
19:49 Один из лучших форвардов Франции может пополнить состав "Ливерпуля"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0