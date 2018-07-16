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Трамп: США и Россия владеют 90% "негативной силы"

Дональд Трамп и Владимир Путин
18:46 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В начале встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп отметил, что Россия и США владеют 90% ядерного оружия и назвал его "негативной силой".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в начале встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отметил, что США и РФ являются двумя крупными ядерными государствами, что не является хорошим делом для мира.

Начало встречи лидеров США и РФ транслировался из президентского дворца в Хельсинки (Финляндия) на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

"И я действительно считаю, что мир хочет увидеть, что мы ладим. Мы являемся двумя большими ядерными государствами. Мы имеем 90% ядерного оружия, и это не является хорошим делом, это плохое дело. И я считаю, что нам следует надеяться, что мы можем что-то с этим сделать, так как не положительная сила - это негативная сила. Поэтому мы будем говорить об этом среди других вопросов", - сказал Трамп.

Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"

Сегодня, 16 июля, состоятся переговоры президентов США и РФ Трампа и Путина в Хельсинки (Финляндия). Трамп намерен обсудить с Путиным нераспространение ядерного оружия, поставить вопрос об Украине и Сирии, а также вмешательстве РФ в выборы в США.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США.
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