Стало известно, что Трамп подарил Путину

Президент США Дональд Трамп преподнес в подарок президенту РФ Путину майку Александра Овечкина, который выступает за Washington Capitals. Об этом в Twitter сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Трамп преподнес в подарок Путину майку Александра Овечкина, который выступает за Washington Capitals: То есть Трамп подарил Путину майку капитана Putin-team", - написал Смирнов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч, а последний, не долго думая, бросил его своей жене Мелании.

Также Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.

Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, затем лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.