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В НАТО над Балтией 6 раз засекли самолеты РФ

ИЛ-22
13:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости мира: Воздушная полиция НАТО шесть раз запускала истребители из-за нарушений границ стран Балтии самолетов РФ.

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить в международном воздушном пространстве над Балтикой военные самолеты РФ.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы.

"Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты", - говорится в сообщении.

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Как указали в литовском ведомстве, среди российских самолетов были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик "Ил-22". Часть их летела с отключенными транспондерами.

Отмечается, что миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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Новости мира, Балтия, ИЛ-22, Истребители, НАТО, Россия.
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