В НАТО над Балтией 6 раз засекли самолеты РФ
Новости мира: Воздушная полиция НАТО шесть раз запускала истребители из-за нарушений границ стран Балтии самолетов РФ.
Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить в международном воздушном пространстве над Балтикой военные самолеты РФ.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы.
"Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты", - говорится в сообщении.
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Как указали в литовском ведомстве, среди российских самолетов были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик "Ил-22". Часть их летела с отключенными транспондерами.
Отмечается, что миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.