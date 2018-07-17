В НАТО над Балтией 6 раз засекли самолеты РФ

Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить в международном воздушном пространстве над Балтикой военные самолеты РФ.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы.

"Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты", - говорится в сообщении.

Как указали в литовском ведомстве, среди российских самолетов были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик "Ил-22". Часть их летела с отключенными транспондерами.

Отмечается, что миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.