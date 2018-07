ЕС и Япония подписали крупнейшее торговое соглашение

Европейский союз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве. Это – крупнейшее торговое соглашение между двумя сторонами.

Об этом сообщает Еврокомиссия в Twitter.

Церемония подписания состоялась в Токио. От европейской стороны на церемонии присутствовали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск, с японской - премьер-министр Синдзо Абэ.

Together, the EU and Japan account for almost a third of global GDP.

The #EUJapan Economic Partnership Agreement is the biggest ever negotiated by the European Union. It creates an open trade zone covering over 600 million people. See our factsheet ↓ #EUtrade pic.twitter.com/PXLWwBtmHY

— European Commission (@EU_Commission) 17 июля 2018 г.