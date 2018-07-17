Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком
Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком
Новости: Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Новости: "Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
"Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
Новости: Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
X

ЕС и Япония подписали крупнейшее торговое соглашение

Дональд Туск и Синдзо Абэ
13:06 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: ЕС и Япония подписали торговое соглашение в ответ на протекционизм США.

Европейский союз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве. Это – крупнейшее торговое соглашение между двумя сторонами.

Об этом сообщает Еврокомиссия в Twitter.

Церемония подписания состоялась в Токио. От европейской стороны на церемонии присутствовали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск, с японской - премьер-министр Синдзо Абэ.

"Вместе ЕС и Япония составляют почти треть мирового ВВП. Соглашение об экономическом партнерстве ЕС-Япония - крупнейшее по которому Евросоюз вел переговоры. Оно создает зону открытой торговли, охватывающую более 600 млн людей ", - отметили в Еврокомиссии.

"С подписанием Соглашения об экономическом партнерстве с Японией мы делаем заявление о будущем свободной и честной торговли. Это соглашение ставит во главу угла справедливость и ценности. В протекционизме нет защиты - и нет единства, где существует односторонность ", - сказал Юнкер.

 

Еврокомиссар по вопросам торговли Сессилия Мальмстрем недавно заявила, что соглашение направит "сильный сигнал миру" против американского протекционизма.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами Соединенных Штатов.

Как известно, США ввели пошлины на сталь и алюминий из ряда стран мира, в том числе и ЕС. В ответ Евросоюз обложил пошлиной ряд американских товаров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Туск, ЕС, Синдзо Абэ, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Вице-премьер Италии грозит ветировать санкции ЕС в отношении РФ Группа из 20 человек пыталась захватить одну из главных улиц Хельсинки Посольства Франции, которое обеспечивает Business France в России, закрыто

Последние новости

10 книг, которые долго не отпускают Умалчивание вопроса Украины на встрече Трампа и Путина недопустимо Назван лучший игрок ЧМ-2018 по статистическим данным
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
04 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
05 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
Новости сегодня
14:56 Джастин Бибер сведет тату, посвященное Селене Гомес
14:43 Как похищали маму Тайсона (Видео)
14:40 Декоммунизация в Донецкой области в самом разгаре
14:38 Новая песня Макса Барских "Полураздета" стала саундтреком к украинской комедии (Видео)
14:38 Потрясающие африканские закаты от знаменитого фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе
Сегодня годовщина катастрофы МН17
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Добавить комментарий
0