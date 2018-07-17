Премьер Финляндии: Встреча Трампа и Путина обошлась сравнительно дешево
Новости мира: Юхе Сипиля заявил, что президенты США и России остались довольными организацией саммита, а Финляндия укрепила свой имидж.
Премьер Финляндии Юхе Сипиля рассказал об оплате проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По его словам, встречу двух президентов профинансировало финское правительство.
Как передает Европейская правда, по словам финского премьера, приезд в Хельсинки 1500 журналистов обошелся сравнительно дешево с точки зрения улучшения имиджа Финляндии за рубежом. По словам премьера, президенты выглядели довольными встречей.
В интервью информационному агентству STT Сипиля, впрочем, не назвал окончательную сумму расходов, однако отметил, что произошедшее еще больше укрепило репутацию Финляндии, а президенты выглядели довольными встречей.
Как сообщалось ранее, встреча Трампа и Путина состоялась вчера, 16 июля, в Хельсинки.