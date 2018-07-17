Джереми Хант: РФ должна нести ответственность за крушение МН17

Сегодня, 17 июля, в день четвертой годовщины авиакатастрофы боинга МН17 малайзийских авиалиний, который был сбит над Донбассом, Великобритания призвала Россию признать свою ответственность. Об этом сообщает глава МИД Великобритании Джереми Ханта.

"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность государства и сотрудничать с ними в их усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии. Великобритания будет продолжать полностью поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает РФ в полной мере сотрудничать со следствием и предоставлять любую помощь, которую она спросит в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Добавим, что в результате авиакатастрофы погибли 298 человек, включая 10 граждан Великобритании.