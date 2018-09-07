В Турции в море упал вертолет

В четверг, 6 сентября, возле Стамбула в море упал вертолет.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

На борту вертолета находились два человека, пилот и пассажир. Состояние одного из спасенных тяжелое. Причиной аварии могли стать погодные условия. Известно, что вертолет принадлежал частной компании.

Как сообщалось, 6 сентября вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям упал в Красноградском районе Харьковской области.