Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4457706-v-turtsii-v-more-upal-vertolet.html
В Турции в море упал вертолет
00:34 Сегодня Телеграф
Новости мира: В четверг у берега в стамбульском районе Кадикой потерпел катастрофу вертолет, в результате чего два человека пострадали.
В четверг, 6 сентября, возле Стамбула в море упал вертолет.
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
На борту вертолета находились два человека, пилот и пассажир. Состояние одного из спасенных тяжелое. Причиной аварии могли стать погодные условия. Известно, что вертолет принадлежал частной компании.
Как сообщалось, 6 сентября вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям упал в Красноградском районе Харьковской области.
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