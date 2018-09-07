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В Турции в море упал вертолет

Вертолет
00:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: В четверг у берега в стамбульском районе Кадикой потерпел катастрофу вертолет, в результате чего два человека пострадали.

В четверг, 6 сентября, возле Стамбула в море упал вертолет.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

На борту вертолета находились два человека, пилот и пассажир. Состояние одного из спасенных тяжелое. Причиной аварии могли стать погодные условия. Известно, что вертолет принадлежал частной компании.

Как сообщалось, 6 сентября вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям упал в Красноградском районе Харьковской области.

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Новости мира, Вертолет, Кадикой, Стамбул, Турция.
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