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Стать президентом Грузии хотят около 50 кандидатов

Выборы в Грузии
19:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Около 50 кандидатов подали заявки в ЦИК Грузии для участия в президентских выборах, которые состоятся 28 октября 2018 года.

В Центральной избирательной комиссии Грузии в субботу завершилась процедура подачи кандидатами заявок для участия в предстоящих 28 октября президентских выборах. Как сообщили в ЦИК Грузии, заявки на участие в выборах подали около 50 кандидатов в президенты от политических партий и инициативных групп граждан. Согласно дальнейшим процедурам, кандидаты в президенты должны до 18 сентября передать в ЦИК подписи более 25 тысяч поддерживающих их граждан. После этого, до 28 сентября в ЦИК официально будут зарегистрированы кандидаты в президенты. В ЦИК отметили, что на сегодняшний день официально зарегистрированы четыре кандидата в президенты.

Правящая партия "Грузинская мечта" не представила своего кандидата для участия в выборах. По заявлению лидеров партии, такое решение было принято "для развития и углубления демократических процессов". В частности, правящая партия имеет конституционное большинство в парламенте и большинство в органах местного самоуправления. "Грузинская мечта" сформировала правительство и участие в президентских выборах ее кандидата означало бы его безоговорочную победу в них.

Между тем на президентских выборах "Грузинская мечта" намерена поддержать одного из независимых кандидатов в президенты, какого именно, будет сообщено после заседания политбюро партии, которое состоится в воскресенье 9 сентября. Накануне лидер грузинской оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила об отказе участвовать в президентских выборах, назвав их "фарсом".

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Новости мира, Выборы, Грузия, Кандидаты, Президент, ЦИК.
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