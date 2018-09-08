Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших

За последние четыре месяца (с 2 мая по 6 сентября) в Румынии зарегистрировано 166 случаев менингита и менингоэнцефалита, вызванных вирусом лихорадки Западного Нила, 17 человек умерло. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Румынии.

"Больше всего смертельных случаев было зарегистрировано в Бухаресте (6), в уездах Яссы (3) и Олт (2), а также по одному случаю в уездах Галац, Ковасна, Констанца, Дымбовица, Долж и Телеорман", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что болезнь вызвана укусами различных видов комаров, а проведение дезинфекции местности распространения комаров затруднено из-за проливных дождей. В министерстве также призвали граждан соблюдать нормы гигиены и безопасности, а также воздержаться от посещения мест скопления комаров, в частности, на берегах рек и других водоемов. Специалисты Минздрава предупреждают, что единственными переносчиками вирусами остаются комары и птицы, болезнь не передается от человека к человеку.