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Джонсон возмущен политикой Мэй

Борис Джонсон
08:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Политика Терезы Мэй в отношении Brexit возмущает Бориса Джонсона, который резко раскритиковал ее, назвав "поясом смертника вокруг британской конституции".

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который оставил правительство страны из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit, заявил, что глава британского кабмина "обернула пояс смертника" вокруг конституции страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

В статье бывший глава МИД осуждает "слабый" подход Т. Мэй к переговорам по Brexit, "жалкий план Чекерс" (назван так в честь города, где план выхода из ЕС был утвержден правительством) и "полумазохистские" отношения правительства и Евросоюза.

"Мы раскрылись для бесконечного политического шантажа, — написал Б. Джонсон. — Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор Мишелю Барнье".

Он перечислил условия, на которых Британия покидает блок. "Пока что на каждом уровне переговоров Брюссель получает то, что Брюссель хочет. Мы согласились с сроками Евросоюза, согласились отдать им 39 млрд фунтов, ничего не получив взамен", — продолжил свою критику бывший глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что нынешний "план Чекерс" предусматривает, что Британия "согласится принять их правила — навсегда". Daily Mail называет статью Б. Джонсона "прокладкой пути" к креслу премьера. Заместитель Лейбористской партии и член парламента Том Уотсон написал на своем сайте, что, по его сведениям, Борис Джонсон собирается выступить с публичным заявлением о своих премьерских амбициях в ближайшее время. По информации Т. Уотсона, бывший глава МИД намерен провести вотум недоверия к Терезе Мэй в британском парламенте.

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Новости мира, Brexit, Борис Джонсон, Великобритания, Евросоюз, Тереза Мэй.
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