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Шведы выбирают парламент

Выборы в Швеции
12:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В парламентских выборах в Швеции принимают участие около 7 миллионов избирателей, опросы показывают снижение популярности правящих социал-демократов.

В Швеции в воскресенье, 9 сентября, проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 9:00 и будут работать до 21:00 (по киевскому времени - ред.), сообщает DW. Для участия в голосовании приглашены около 7,3 миллиона наделенных правом голоса граждан Швеции. Проведенные перед выборами опросы показали достаточно значительную популярность правящей в настоящее время Социал-демократической партии (около 25%). Правоцентристскую Умеренную коалиционную партию поддерживают около 17% опрошенных.

В то же время социологи указывают на значительное падение уровня поддержки социал-демократов населением, по сравнению с результатами четырехлетней давности. Если на выборах 2014 года правящая сейчас партия получила 31% голосов, то в этот раз ей прогнозируют не более 25%. За несколько последних лет в Швеции значительно поднялись рейтинги правопопулистской политической силы Шведские демократы (их поддерживают более 17% респондентов). Прежде всего не экономические факторы, а недовольство граждан миграционной политикой правительства привели к увеличению их популярности.

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Все по теме:

Новости мира, Выборы, Парламент, Риксдаг, Социал-демократы, Швеция.
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