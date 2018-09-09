Момент ДТП с кортежем Додона попал на видео
Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшены — Калараш, его кортеж столкнулся с грузовиком, один из автомобилей перевернулся.
Пресс-секретарь президента Молдовы Максим Лебединский обнародовал видео дорожно-транспортного происшествия с участием президентского кортежа.
Видео он разместил на своей странице в Facebook.
"Во избежание спекуляций вокруг обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием президентского кортежа, просим проследить обнародованное видео", - написал Лебединский.
Пресс-секретарь сообщил, что президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, от госпитализации он отказался.
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Лебединский сообщает также, что выехавший на полосу встречного движения грузовой автомобиль нарушил правила дорожного движения и совершил лобовое столкновение с кортежем президента.
Также пресс-служба опровергла информацию, которую ранее распространили СМИ, что мать Додона, находившаяся в одном из автомобилей, серьезно пострадала в ДТП. По словам врачей, у нее вывих плечевого сустава. От госпитализации она также отказалась.
В пресс-службе президента обещали предоставить подробные детали аварии.
Как сообщалось, несколькими часами ранее на трассе Кишинев-Калараш (Каларашский район – родной район президента – ред.) в аварию попал кортеж президента Игоря Додона.