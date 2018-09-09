Додон рассказал о своем самочувствии после ДТП
Новости мира: Игорь Додон, попавший в дорожно-транспортную аварию на трассе Кишинев - Страшены, сообщил, что с ним все в порядке.
Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил всех, кто переживал за него и его семью в связи с аварией.
Об этом глава Молдовы написал на своей странице в Facebook.
"Спасибо всем людям, как из Молдовы, так и из-за рубежа, которые переживали за меня и за мою семью. Спасибо всем тем, кто написал мне тысячи сообщений, на которые у меня пока нет возможности ответить", - написал Додон.
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Президент добавил также, что "все хорошо, все кончилось хорошо".
Как сообщалось, сегодня на трассе Кишинев-Калараши в аварию попал кортеж президента Игоря Додона. Мать молдавского президента, которая находилась в одном из автомобилей, от госпитализации отказалась. По словам врачей, у нее вывих плечевого сустава. В машине был и средний сын президента, который не получил травм.