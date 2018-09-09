Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Новости мира: Турецкие военные перебрасывают бронетехнику ближе к границе с Сирией.
Турецкое военное командование перебросило бронетехнику в провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
По его данным, колонна бронетехники прибыла в район Хасса. Теперь бронетехника будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе.
Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.
Идлиб - последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.
Ранее, ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли в Сирии удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.