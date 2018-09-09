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Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
23:20 Вс, 9 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Турецкие военные перебрасывают бронетехнику ближе к границе с Сирией.

Турецкое военное командование перебросило бронетехнику в провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По его данным, колонна бронетехники прибыла в район Хасса. Теперь бронетехника будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе.

Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.

Идлиб - последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.

Ранее, ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли в Сирии удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.

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Новости мира, Идлиб, Сирия, Турция, Хатай.
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