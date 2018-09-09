Российская угроза: Великобритания решила оставить свои войска в Германии

Британия не станет выводить свой военный контингент из ФРГ из-за угрозы со стороны России.

Об этом пишет в воскресенье Daily Mail.

«Мы никуда не уходим, Влад! Великобритания предостерегает Путина против российской агрессии в Европе, приказывая сотням военных оставаться в Германии», - сообщает издание.

Речь идет о 200 военнослужащих и 400 членах семей, а также складе в Мёнхенгладбахе, где может находиться около 2000 танков. Из войск, которые должны остаться в Германии, - инженерный полк, являющийся ведущим подразделением НАТО по пересечению рек.

Изначально предполагалось, что контингент будет выведет до 2020 года. Однако разведка и военное командование посчитали, что Россия слишком опасна, так же, как во времена Холодной войны.

Глава Минобороны Гэвин Уильямсон будет говорить об этом на заседании Консервативной партии в сентябре.