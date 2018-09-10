Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Швеции

Правящая Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Швеции, которые состоялись в воскресенье, 9 сентября. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, обнародованные местной телекомпанией SVT, передает Анадолу.

Социал-демократы получили 26,2% голосов. Второе место занимает правая партия "Шведские демократы", за которую отдали голоса 19,2% избирателей. Отмечается, что шведские избиратели поддержали правую партию из-за недовольства иммиграцией.

На третьем месте - правоцентристская "Умеренная коалиционная партия", набравшая 17,8% голосов избирателей.

В парламенте Швеции 349 мест. Депутаты избираются на четыре года.