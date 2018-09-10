В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: 7 человек ранены

Семеро человек пострадали при атаке вооруженного ножом мужчины в Париже.

Как сообщает Дождь со ссылкой на Le Parisien, инцидент произошел в районе набережной Луары.

Мужчина сначала напал на посетителей кинотеатра MK2, а затем - на людей, находившихся на площадке рядом с кинотеатром, и на прохожих.

Нападавший задержан. Это, по данным Le Parisien, выходец из Афганистана.

По сведениям издания, жертвами мужчины помимо посетителей кинотеатра оказались люди, которые играли в петанк на площадке, расположенной неподалеку, а также прохожие. Среди пострадавших есть двое туристов из Великобритании.

Ранения четырех человек оценивают как тяжелые.