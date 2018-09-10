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В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: 7 человек ранены
05:21 Сегодня Телеграф
Новости мира: Помимо ножа у нападавшего обнаружили железный прут.
Семеро человек пострадали при атаке вооруженного ножом мужчины в Париже.
Как сообщает Дождь со ссылкой на Le Parisien, инцидент произошел в районе набережной Луары.
Мужчина сначала напал на посетителей кинотеатра MK2, а затем - на людей, находившихся на площадке рядом с кинотеатром, и на прохожих.
Нападавший задержан. Это, по данным Le Parisien, выходец из Афганистана.
По сведениям издания, жертвами мужчины помимо посетителей кинотеатра оказались люди, которые играли в петанк на площадке, расположенной неподалеку, а также прохожие. Среди пострадавших есть двое туристов из Великобритании.
Ранения четырех человек оценивают как тяжелые.
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