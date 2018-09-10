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Франция выделит 3,6 млрд евро на космическую оборону

Флоренс Парли
06:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Франция потратит 3,6 миллиарда на обновление военных спутников.

Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление спутников, которыми пользуется Министерство обороны.

Об этом в эфире Europe 1 заявила министр обороны Франции Флоренс Парли.

"В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 миллиарда евро на обновление потенциала оборонных спутников", - сказала Парли.

Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, "чтобы просто знать, кто к нам приближается".

"Моя цель заключается не в войне и не в том, чтобы сделать из космоса пространство войны. Моя цель сделать нас способными защитить себя", - заявила Парли.

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Новости мира, Космос, Оборонные спутники, Флоренс Парли, Франция.
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