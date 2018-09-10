Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4469541-frantsiya-vyidelit-3-6-mlrd-evro-na-kosmicheskuyu-oboronu.html
Франция выделит 3,6 млрд евро на космическую оборону
Новости мира: Франция потратит 3,6 миллиарда на обновление военных спутников.
Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление спутников, которыми пользуется Министерство обороны.
Об этом в эфире Europe 1 заявила министр обороны Франции Флоренс Парли.
"В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 миллиарда евро на обновление потенциала оборонных спутников", - сказала Парли.
Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, "чтобы просто знать, кто к нам приближается".
"Моя цель заключается не в войне и не в том, чтобы сделать из космоса пространство войны. Моя цель сделать нас способными защитить себя", - заявила Парли.
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