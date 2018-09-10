Франция выделит 3,6 млрд евро на космическую оборону

Франция планирует потратить 3,6 млрд евро на обновление спутников, которыми пользуется Министерство обороны.

Об этом в эфире Europe 1 заявила министр обороны Франции Флоренс Парли.

"В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 миллиарда евро на обновление потенциала оборонных спутников", - сказала Парли.

Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, "чтобы просто знать, кто к нам приближается".

"Моя цель заключается не в войне и не в том, чтобы сделать из космоса пространство войны. Моя цель сделать нас способными защитить себя", - заявила Парли.