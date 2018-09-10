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В ЕС собираются ужесточить борьбу с коррупцией

ЕС
10:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Евросоюз собирается ужесточить борьбу с отмыванием денег.

Европейская комиссия заявила о намерении наделить европейский банковский регулятор - Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами, которые позволят регулятору отслеживать движение денег, вычислять подозрительные финансовые потоки и более эффективно вести борьбу с отмыванием криминальных денег.

Об сообщает Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК, передает "Зеркало недели".

Также Еврокомиссия даст недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Толчком для появления обеих инициатив по усилению полномочий ЕС в борьбе с незаконным отмыванием денег стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег - в частности, скандальный случай с Danske Bank, когда за один только год через его эстонский филиал прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ. На данный момент особенно широких полномочий по проверке денежных потоков у регуляторов и правоохранителей не имеется - так, некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется Европейский Центральный банк.

Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь же, согласно плану Еврокомиссии, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование. К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

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Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.

Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.

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Новости мира, Европейская комиссия, Евросоюз, ЕС, Коррупция.
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