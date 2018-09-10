Европарламент хочет лишить Венгрию права голоса

В Европарламенте предлагают поддержать открытие против Венгрии процедуры с последующим лишением этой страны права голоса в Совете ЕС в связи с возможным грубым нарушением основополагающих демократических ценностей Евросоюза.

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента относительно "предложения призвать Совет ЕС применить ст. 7 Договора о Евросоюзе в связи с наличием явного риска серьезного нарушения Венгрией основополагающих ценностей ЕС".

Статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает применение к стране-члену санкций, включая лишение права голоса в Совете ЕС за нарушение основополагающих для Сообщества демократических ценностей.

"Европарламент убежден, что действующий уровень коррупции, недостаточность прозрачности и подотчетности относительно государственных финансов, а также ненадлежащее расходование и завышение стоимости финансовых программ наносят вред финансовым ресурсам ЕС в Венгрии; считает, что это может представлять нарушение ценностей, определенных в ст. 2 Договора о ЕС, с предоставлением ордера на применение ст. 7 Договора о ЕС", - говорится в проекте резолюции.

В частности, в Европарламенте считают, что Будапешт имеет серьезные проблемы относительно соблюдения демократических ценностей в таких сферах: функционирование конституционной и избирательной систем; независимость судопроизводства; коррупция и конфликт интересов; защита персональных данных; свобода высказываний; свобода высших образовательных заведений; свобода религий; свобода объединений; право на равное поведение; права меньшинств, включая ромов и евреев; фундаментальные права мигрантов, просителей убежища и беженцев; социально-экономические права.

Дебаты относительно нарушения Венгрией демократических ценностей пройдут в Европарламенте во вторник, а голосование относительно резолюции - в среду.