Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4473274-v-chehii-zagorelsya-sklad-s-nefteproduktami-est-postradavshie.html
В Чехии загорелся склад с нефтепродуктами, есть пострадавшие
04:09 Сегодня Телеграф
Новости мира: Спасатели сообщили, что на складе находятся четыре подземных нефтехранилища.
В Чехии у города Кромержиж загорелся большой склад нефтепродуктов. Как сообщает Чешское радио, по меньшей мере один человек получил ранения.
Как пишет издание, на место пожара прибыли пожарные и врачи.
"Ранения, согласно предварительным данным, получил один человек", - сообщили спасатели.
СМИ отмечает, что на территории склада взрываются резервуары с горючим, что затрудняет работу пожарных.
Спасатели также сообщили, что на складе находятся четыре подземных нефтехранилища, где хранятся 140 тыс. куб. м нефти и нефтепродуктов.
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