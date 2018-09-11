В Чехии загорелся склад с нефтепродуктами, есть пострадавшие

В Чехии у города Кромержиж загорелся большой склад нефтепродуктов. Как сообщает Чешское радио, по меньшей мере один человек получил ранения.

Как пишет издание, на место пожара прибыли пожарные и врачи.

"Ранения, согласно предварительным данным, получил один человек", - сообщили спасатели.

СМИ отмечает, что на территории склада взрываются резервуары с горючим, что затрудняет работу пожарных.

Спасатели также сообщили, что на складе находятся четыре подземных нефтехранилища, где хранятся 140 тыс. куб. м нефти и нефтепродуктов.