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В Чехии загорелся склад с нефтепродуктами, есть пострадавшие

В Чехии загорелся склад с нефтепродуктами
04:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Спасатели сообщили, что на складе находятся четыре подземных нефтехранилища.

В Чехии у города Кромержиж загорелся большой склад нефтепродуктов. Как сообщает Чешское радио, по меньшей мере один человек получил ранения.

Как пишет издание, на место пожара прибыли пожарные и врачи.

"Ранения, согласно предварительным данным, получил один человек", - сообщили спасатели.

СМИ отмечает, что на территории склада взрываются резервуары с горючим, что затрудняет работу пожарных.

Спасатели также сообщили, что на складе находятся четыре подземных нефтехранилища, где хранятся 140 тыс. куб. м нефти и нефтепродуктов.

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Новости мира, Европа, Пожар, Пожар на складе с нефтепродуктами, Происшествия, Чехия.
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