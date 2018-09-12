Санкции против Венгрии: Сийярто сделал заявление
Новости мира: Решение Европарламента - это месть за венгерскую миграционную политику, считает глава МИД.
Решение Европейского парламента о начале санкционной процедуры против Венгрии - это мелкая месть европейских политиков за миграционную политику Будапешта.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передает Европейская правда.
По словам Сийярто, Венгрию и венгерский народ осудили за то, что "мы показали, что миграция не нужна, и миграция может быть остановлена".
Венгерский министр заявил, что решение было принято мошенническим путем, поскольку игнорировались положения европейских договоров, некоторые голоса не учитывались в конечном итоге. Он добавил, что рассматриваются необходимые средства правовой защиты.
Сийярто отметил, что голосование стало убедительным доказательством того, что абсолютное большинство политиков в Европарламенте поддерживают миграцию.
"Мы это знали, но сегодня это подтвердилось. В Европейской народной партии также большая часть проиммигрантских политиков", - добавил он.
Напомним, Европарламент 12 сентября поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.
После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС.
Если статья 7 Лиссабонского договора будет активирована в отношении Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.