Санкции против Венгрии: Сийярто сделал заявление

Решение Европейского парламента о начале санкционной процедуры против Венгрии - это мелкая месть европейских политиков за миграционную политику Будапешта.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передает Европейская правда.

По словам Сийярто, Венгрию и венгерский народ осудили за то, что "мы показали, что миграция не нужна, и миграция может быть остановлена".

Венгерский министр заявил, что решение было принято мошенническим путем, поскольку игнорировались положения европейских договоров, некоторые голоса не учитывались в конечном итоге. Он добавил, что рассматриваются необходимые средства правовой защиты.

Сийярто отметил, что голосование стало убедительным доказательством того, что абсолютное большинство политиков в Европарламенте поддерживают миграцию.

"Мы это знали, но сегодня это подтвердилось. В Европейской народной партии также большая часть проиммигрантских политиков", - добавил он.

Напомним, Европарламент 12 сентября поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС.

Если статья 7 Лиссабонского договора будет активирована в отношении Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.