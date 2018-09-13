Европарламент призвал к запрету автономного оружия

Европейский парламент призвал к международному запрету смертельного автономного оружия, известную как "роботы-убийцы".

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Euobserver.

Призыв, который не предусматривает никаких юридических обязательств, принят в среду 566 голосами "за", 57 европарламентариев проголосовали против, 73 - воздержались.

В нем говорится о том, что 28 стран-членов ЕС должны выработать общую позицию по автономному оружию до ноября и "говорить на соответствующих форумах одним голосом".

В течение недели недавних встреч в Женеве группа конвенции Организации Объединенных Наций о видах обычного оружия обсуждала, стоит ли инициировать переговоры о полностью автономном оружии, работающем на искусственном интеллекте, на официальном уровне, что может привести к договору о запрещении такого оружия.

Мэри Уэрхем, координатор кампании по остановке роботов-убийц, заявила, что Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия являются основными странами, которые выступают против обсуждения запрета.

Армии и производители оружия по всему миру тестируют роботов-убийц, которые вскоре могут превзойти существующие военные технологии всего за небольшую часть нынешней стоимости.

В конце 2013 года Организация Объединенных Наций включила эту тему в свою повестку дня, но с тех пор мало что сдвинулось. Она даже не смогла согласовать определение полностью автономного смертоносного оружия.

В то же время, говорят эксперты, позиции за столом переговоров усложняются. Представители стран намерены снова встретиться в ноябре в Женеве.