В Италии закроют один из аэропортов

Международный аэропорт Болоньи не будет обслуживать рейсы до 18 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, следует из сообщения, опубликованного на сайте аэропорта.

"Аэропорт имени Гульельмо Маркони не будет отправлять и принимать рейсы с 00:01 14 сентября до 06:00 18 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Все рейсы будут отменены или направлены в другие аэропорты", - говорится в сообщении.

Период для проведения ремонтных работ в аэропорту был определен с учетом наилучших погодных условий, отметили в компании.