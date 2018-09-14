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В Италии закроют один из аэропортов

Аэропорт Болоньи
15:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер аэропорт Болоньи

Новости мира: Один из аэропортов Италии будет временно закрыт из-за ремонта, ни один из рейсов не будет принят.

Международный аэропорт Болоньи не будет обслуживать рейсы до 18 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, следует из сообщения, опубликованного на сайте аэропорта.

"Аэропорт имени Гульельмо Маркони не будет отправлять и принимать рейсы с 00:01 14 сентября до 06:00 18 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Все рейсы будут отменены или направлены в другие аэропорты", - говорится в сообщении.

Период для проведения ремонтных работ в аэропорту был определен с учетом наилучших погодных условий, отметили в компании.

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Новости мира, Аэропорт Болоньи, Аэропорт имени Гульельмо Маркони, Италия, Ремонт аэропорта.
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