День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Новости: Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Новости: Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Новости: Олег Винник порадовал поклонников новым снимком
Олег Винник порадовал поклонников новым снимком
X

Солсбери: Епископ собора прокомментировал интервью Петрова и Боширова

Епископ Солсберийский Николас Хольт
16:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Епископ Солсберийский Николас Хольт прокомментировал информацию о посещении собора двумя подозреваемыми в громком отравлении.

Епископ Солсберийский Николас Хольт сомневается в том, что подозреваемые в отравлении Скрипаля россияне Александр Петров и Руслан Боширов посещали собор в Солсбери.

Об этом он заявил в эфире BBC Radio 4, сообщает издание The Telegraph.

"Это все не кажется правдоподобным, не так ли?" - отметил епископ, комментируя интервью россиян прокремлевскому телеканалу RT.

Отвечая на вопрос, есть ли записи с камер наблюдения, которые доказали посещение собора русскими, епископ отметил: "У нас нет никаких данных, которые позволили бы связать их с собором. Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет ни одного способа доказать это".

"Жаль, что они не задержались в городе подольше, чтобы осмотреть собор и увидеть здание, предназначенное для Господней любви и в котором возносятся регулярные молитвы для подъема наших сердец. Здесь самый высокий шпиль и хранится копия Великой хартии вольностей, что касается верховенства права. Кажется, они не видели ничего из этого, не так ли?" - сказал епископ.

Ранее, 5 сентября, прокуратура Великобритании назвала имена двух подозреваемых в попытке покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. По словам премьер-министра Терезы Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые - Александр Петров и Руслан Боширов - являются офицерами ГРУ.

Впоследствии они дали интервью пропагандистскому телеканалу RT. Мужчины подтвердили подлинность своих имен и то, что именно они на видеозаписях камер наблюдения. Однако, по их словам, они приехали в Великобританию исключительно с туристической целью - посмотреть на "знаменитый на всю Европу" собор в Солсбери с 123-метровым шпилем.

В правительстве Великобритании назвали это интервью "ложью и запутыванием следов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Дело Скрипалей, Епископ, Россия, Солсбери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Нобель 14.09.2018 16:48

    у как же отче? они хотели принять католицизм вместо кремлевского православия...

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости Европы

Германия достигла успеха в переговорах по мигрантам с Италией В Испании разрешили эксгумацию Франко вопреки протестам родственников Менее половины французов считают США надежным союзником

Последние новости

Диета 2018: фруктовая диета для очищения организма Синхронизация ЛЭП в ЕС: в Брюсселе одобрили технический сценарий BMW представила новую модификацию X2
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
Новости сегодня
17:12 Дефицит внешней торговли Украины достиг $4 млрд
17:07 Веселая пятница: смешные фото для тех, кто готов зажигать
17:04 Кабмин не планирует отстранять Омеляна от должности на время следствия
17:00 Головкин - Альварес: лучшие удары боксеров (Видео)
17:00 Ученые пересмотрели гипотезу происхождения Британских островов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости: Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Новости: Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Новости: Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Добавить комментарий
1
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь