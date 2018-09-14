Солсбери: Епископ собора прокомментировал интервью Петрова и Боширова

Епископ Солсберийский Николас Хольт сомневается в том, что подозреваемые в отравлении Скрипаля россияне Александр Петров и Руслан Боширов посещали собор в Солсбери.

Об этом он заявил в эфире BBC Radio 4, сообщает издание The Telegraph.

"Это все не кажется правдоподобным, не так ли?" - отметил епископ, комментируя интервью россиян прокремлевскому телеканалу RT.

Отвечая на вопрос, есть ли записи с камер наблюдения, которые доказали посещение собора русскими, епископ отметил: "У нас нет никаких данных, которые позволили бы связать их с собором. Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет ни одного способа доказать это".

"Жаль, что они не задержались в городе подольше, чтобы осмотреть собор и увидеть здание, предназначенное для Господней любви и в котором возносятся регулярные молитвы для подъема наших сердец. Здесь самый высокий шпиль и хранится копия Великой хартии вольностей, что касается верховенства права. Кажется, они не видели ничего из этого, не так ли?" - сказал епископ.

Ранее, 5 сентября, прокуратура Великобритании назвала имена двух подозреваемых в попытке покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. По словам премьер-министра Терезы Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые - Александр Петров и Руслан Боширов - являются офицерами ГРУ.

Впоследствии они дали интервью пропагандистскому телеканалу RT. Мужчины подтвердили подлинность своих имен и то, что именно они на видеозаписях камер наблюдения. Однако, по их словам, они приехали в Великобританию исключительно с туристической целью - посмотреть на "знаменитый на всю Европу" собор в Солсбери с 123-метровым шпилем.

В правительстве Великобритании назвали это интервью "ложью и запутыванием следов".