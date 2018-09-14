Климкин: Решение суда Лондона позволит рассматривать агрессию РФ против Украины

Решение Апелляционного суда Лондона, который удовлетворил жалобу Украины по "долга Януковича", позволит рассматривать российскую агрессию против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Обратите внимание: все говорят о нашей победе, это супер, но сейчас именно в Лондонском суде, к которому нет никаких сомнений что он профессиональный и предвзятый, будут рассматриваться вопросы российского принуждения и российской агрессии.

То есть мы достигли перевода этих вопросов на международную площадку, где они будут продолжаться, на очень важную новую площадку. И все это будет осуществляться в ближайшее время. А мы к этому готовы", - сказал министр.

Ранее, 14 сентября, Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по спору с Россией по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые называют "долгом Януковича".

Теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению спора, которе будет вестись уже не по ускоренной процедуре, а в рамках классического судопроизводства.