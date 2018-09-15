День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Новости: Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Новости: Футбол. Результаты матчей 14 сентября
Футбол. Результаты матчей 14 сентября
Новости: Названы кодовые имена Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцев Гарри и Уильяма
Названы кодовые имена Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцев Гарри и Уильяма
X

Волкер о продлении санкций: Это большая неожиданность для Путина

Курт Волкер
13:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал комментарий о реальном влиянии санкций на позицию России.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия умышленно снижает результаты влияния санкций против нее, и отмечает, что они должны быть продлены против РФ.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Санкции имеют последствия, они влияют на россиян, на способ принятия решений в России. Я знаю, что Россия преднамеренно выдвигает этот аргумент - нам безразлично. Нет, там есть отличие", - отметил Волкер.

По его мнению, санкции должны быть продолжены.

Тот факт, что Европейский Союз так настойчиво над этим работает, я думаю, это большая неожиданность для Путина. Надо это и дальше держать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня решение Совета ЕС о продлении персональных санкций против РФ вступило в силу.

Ранее Европейский Союз продлил на полгода персональные ограничительные мероприятия против российских лиц и учреждений, причастных к посягательству на суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ЕС, Курт Волкер, Решение, Россия, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

"Эффект ПТБ": Глава МИД Швеции рассказал почему растет поддержка ЕС Экс-премьер Британии дал прогноз: Brexit отменят, Европа выживет Климкин: Решение суда Лондона позволит рассматривать агрессию РФ против Украины

Последние новости

Крутые прически на любой день: укладки, кудри, косы (Фото) На матче Александрия — Шахтер ожидается аншлаг Прогноз погоды в Украине на 16 сентября: дожди на юго-востоке Украины
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой
Новости сегодня
14:04 Светлана Тарабарова представила публике сына Ивана
14:01 Потрясающий прогресс мастерства художников в рисунках (Фото)
13:56 Фанат Спартака придет на матч клуба в майке с надписью "Слава Украине"
13:54 День спасателя: Гройсман выделил для ГСЧС специальный финресурс
13:53 Украина выполнила большинство условий макрофинансового транша ЕС
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Мода 2018: красивые блузки этого сезона (Фото)
Мода 2018: красивые блузки этого сезона (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь