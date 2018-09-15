Волкер о продлении санкций: Это большая неожиданность для Путина

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия умышленно снижает результаты влияния санкций против нее, и отмечает, что они должны быть продлены против РФ.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Санкции имеют последствия, они влияют на россиян, на способ принятия решений в России. Я знаю, что Россия преднамеренно выдвигает этот аргумент - нам безразлично. Нет, там есть отличие", - отметил Волкер.

По его мнению, санкции должны быть продолжены.

Тот факт, что Европейский Союз так настойчиво над этим работает, я думаю, это большая неожиданность для Путина. Надо это и дальше держать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня решение Совета ЕС о продлении персональных санкций против РФ вступило в силу.

Ранее Европейский Союз продлил на полгода персональные ограничительные мероприятия против российских лиц и учреждений, причастных к посягательству на суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.