Экс-руководитель отряда по борьбе с терроризмом Болгарии покончил с собой

Бывший руководитель болгарского специализированного отряда по борьбе с терроризмом Филко Славов покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщают болгарские СМИ.

По предварительным данным, Славов выстрелил себе в голову из принадлежащего ему на законных основаниях пистолета. Его тело нашли в его собственном доме в маленьком городке Банкя недалеко от Софии.

Близкие и друзья предполагают, что вероятной причиной такого поступка стала неизлечимая болезнь, от которой долгие годы страдал Славов. Он долгое время проходил лечение во Франции, однако это не дало никаких результатов.

В МВД Болгарии пока никаких комментариев по данному случаю не дали, заявив, что все подробности будут известны после окончания следственных мероприятий.

Славов был один из близких друзей и соратников бывшего генерального прокурора Болгарии Никола Филчева. Руководителем Специализированного отряда по борьбе с терроризмом он был назначен в 1997 году. Долгое время его обвиняли в том, что он выполняет заказы бывшего генерального прокурора, однако никаких доказательств этих утверждений так и не было найдено. Славов был и одним из основателей развития карате в Болгарии.