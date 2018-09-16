День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA
Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA
Новости: СМИ: Трамп хочет сместить главу Пентагона
СМИ: Трамп хочет сместить главу Пентагона
Новости: Головкин - Альварес: все о бое
Головкин - Альварес: все о бое
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 3 выпуск: как прошел третий кастинг в Мариуполе (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 3 выпуск: как прошел третий кастинг в Мариуполе (Видео)
X

Экс-руководитель отряда по борьбе с терроризмом Болгарии покончил с собой

Филко Славов
00:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Экс-глава антитеррористического спецназа Болгарии покончил с собой.

Бывший руководитель болгарского специализированного отряда по борьбе с терроризмом Филко Славов покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщают болгарские СМИ.

По предварительным данным, Славов выстрелил себе в голову из принадлежащего ему на законных основаниях пистолета. Его тело нашли в его собственном доме в маленьком городке Банкя недалеко от Софии.

Близкие и друзья предполагают, что вероятной причиной такого поступка стала неизлечимая болезнь, от которой долгие годы страдал Славов. Он долгое время проходил лечение во Франции, однако это не дало никаких результатов.

В МВД Болгарии пока никаких комментариев по данному случаю не дали, заявив, что все подробности будут известны после окончания следственных мероприятий.

Славов был один из близких друзей и соратников бывшего генерального прокурора Болгарии Никола Филчева. Руководителем Специализированного отряда по борьбе с терроризмом он был назначен в 1997 году. Долгое время его обвиняли в том, что он выполняет заказы бывшего генерального прокурора, однако никаких доказательств этих утверждений так и не было найдено. Славов был и одним из основателей развития карате в Болгарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Банкя, Болгария, Самоубийство, Филко Славов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Глава МВД Австрии предложил удерживать спасенных мигрантов в море до проверки Волкер о продлении санкций: Это большая неожиданность для Путина Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса

Последние новости

Кирнан Шипка в яркой одежде снялась для InStyle Крутые мужские татуировки в стиле стимпанк (Фото) Головкин - Альварес: прогноз букмекеров на главный бой сентября
Сегодня читают
01 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
02 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
03 Врачи назвали продукты, которые помогут улучшить сон
04 Температура в августе побила рекорды
05 Чемпион мира по боксу подрался в баре
06 Головкин - Альварес: прогноз букмекеров на главный бой сентября
Новости сегодня
00:32 Медики назвали очень полезный фрукт для сердца
00:24 Огромные и дорогие дома, в которых мечтает жить каждый (Фото)
00:17 Ирландский футболист забил потрясающий по точности автогол (Видео)
00:06 В свои почти 50 лет этот мужчина выглядит, как подросток (Фото)
23:56 Невозможно сдержать смех: бедные мужчины на шоппинге со своими женами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Гройсман: правительство не контролирует СМИ
Гройсман: правительство не контролирует СМИ
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь