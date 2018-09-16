Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4494469-mvd-britanii-nikakih-sanktsiy-do-brexit.html
МВД Британии: Никаких санкций до Brexit
Новости мира: Великобритания не сможет применить санкции против России, пока не выйдет из Евросоюза.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет ввести санкции против России из-за дела Скрипалей до выхода страны из состава Евросоюза. Британское МВД проинформировало Мэй о том, что пакет антироссийских санкций придется отложить до Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Как отмечается, речь идет о поправке Магнитского, которая не будет введена в действие до выхода Британии из ЕС. Ранее сообщалось, что Британия обсудит с союзниками расширение антироссийских санкций из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Телеграф