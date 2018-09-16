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МВД Британии: Никаких санкций до Brexit

Тереза Мэй
10:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Великобритания не сможет применить санкции против России, пока не выйдет из Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет ввести санкции против России из-за дела Скрипалей до выхода страны из состава Евросоюза. Британское МВД проинформировало Мэй о том, что пакет антироссийских санкций придется отложить до Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечается, речь идет о поправке Магнитского, которая не будет введена в действие до выхода Британии из ЕС. Ранее сообщалось, что Британия обсудит с союзниками расширение антироссийских санкций из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, МВД, Россия, Санкции, Тереза Мэй.
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