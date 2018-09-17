Отравление в Солсбери: Полиция опровергла версию с "Новичком"

Посетители ресторана Prezzo в Солсбери, которым потребовалась медицинская помощь, не имеют признаков отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом говорится в заявлении полиции Уилтшира, пишет ВВС.

В нем говорится, что пострадавшие - мужчина в возрасте около 40 лет и женщина лет 30. "В связи с недавними событиями, произошедшими городе, и из-за опасений, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми экстренными службами были приняты наивысшие меры предосторожности", - сказано в заявлении.

Пострадавших отвезли в больницу и там обследуют. "Сейчас мы можем подтвердить, что нет никаких оснований предполагать, что этим веществом был "Новичок"", - утверждает полиция.

Накануне британская полиция оцепила ресторан в Солсбери, где два человека почувствовали себя плохо.