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Посетителям стало плохо: Полиция оцепила ресторан в Солсбери

Полиция
00:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Британская полиция оцепила ресторан в Солсбери, где два человека почувствовали себя плохо.

Полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери, говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.

В нем отмечается, что речь идёт о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении говорится, что "на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо".

В заявлении нет данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем С.Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипалей, Полиция, Солсбери.
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