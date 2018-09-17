Курц: Нужно предотвратить "жесткий Brexit"

Европейский Союз должен сделать все возможное, чтобы предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник в Париже, сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы согласны, что нам нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить жесткий Brexit", - сказал он.

Как сообщалось, в австрийском городе Зальцбург 19-20 сентября пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, которые сфокусируются на обсуждении вопросов внутренней безопасности и Brexit.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза в марте 2019 года.