День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Новости: 100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
Новости: Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов
Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов
Новости: В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
X

Курц: Нужно предотвратить "жесткий Brexit"

Себастьян Курц
17:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: По мнению Себастьяна Курца, выход Великобритании из ЕС должен завершиться полноценным соглашением между сторонами.

Европейский Союз должен сделать все возможное, чтобы предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник в Париже, сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы согласны, что нам нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить жесткий Brexit", - сказал он.

Как сообщалось, в австрийском городе Зальцбург 19-20 сентября пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, которые сфокусируются на обсуждении вопросов внутренней безопасности и Brexit.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза в марте 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Brexit, Выход Великобритании из ЕС, ЕС, Себастьян Курц.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Посетителям стало плохо: Полиция оцепила ресторан в Солсбери Легализация марихуаны: Патриарх Грузии предупредил о последствиях Меркель и Курц обсудили предстоящий саммит лидеров ЕС

Последние новости

Тайфун на Филиппинах: число жертв увеличилось Ева Лонгория поделилась милыми фото с сыном в Австралии Экс-тренер сборной России готов возглавить Динамо
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
03 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
04 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
05 Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости сегодня
18:45 Мега смешные комиксы, которые помогут провести вечер весело
18:37 Лунин попал в тройку лучших молодых голкиперов FIFA 19
18:36 Врачи рассказали, какие продукты замедляют старение мозга
18:19 iPhone Xr получил важное преимущество
18:18 Красивые пилоты из Швеции, с которыми хочеться полетать (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата
Новости: Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"
Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"
Новости: Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Новости: Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь