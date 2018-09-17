Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4500629-kurts-nuzhno-predotvratit-zhestkiy-brexit.html
Курц: Нужно предотвратить "жесткий Brexit"
Новости мира: По мнению Себастьяна Курца, выход Великобритании из ЕС должен завершиться полноценным соглашением между сторонами.
Европейский Союз должен сделать все возможное, чтобы предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения.
Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник в Париже, сообщает Reuters.
"Я думаю, что мы согласны, что нам нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить жесткий Brexit", - сказал он.
Как сообщалось, в австрийском городе Зальцбург 19-20 сентября пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, которые сфокусируются на обсуждении вопросов внутренней безопасности и Brexit.
Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза в марте 2019 года.
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