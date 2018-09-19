День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Госстате заявили о росте экономики Украины
В Госстате заявили о росте экономики Украины
Новости: Гройсман не исключает повышение средней зарплаты до конца года
Гройсман не исключает повышение средней зарплаты до конца года
Новости: Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
X

Brexit: Мэй требует уступок от ЕС

Тереза Мэй
12:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Мэй требует от ЕС уступок на переговорах по Brexit.

Перед началом неформального саммита ЕС в Зальцбурге, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала европейцев пойти на уступки на переговорах по "Брекзиту".

"Для получения хорошего результата, Евросоюз, после того, как Великобритания усовершенствовала свою позицию, должен сделать то же самое", - написала она в статье для газеты Die Welt, пишет DW.

На переговорах о создании зоны свободной торговли Брюссель и члены ЕС должны относиться к Лондону так же, как к третьим странам, подчеркнула она. В своей статье Мэй выступила в защиту своего предложения о том, чтобы будущая зона свободной торговли между ЕС и Великобританией распространялась лишь на товары, но не на услуги.

"Возражения Евросоюза по этому поводу не соответствуют реальности других переговоров о торговле", - считает она.

Тереза Мэй попыталась опровергнуть аргумент Евросоюза о том, что ее страна, настаивая на независимом секторе услуг, пытается подорвать конкуренцию. Согласно нынешним планам, британские компании при оказании услуг на территории ЕС должны будут соблюдать те же самые предписания, что и европейские фирмы.

Британский премьер подтвердила негативное отношение к установлению таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

"Ни одно государство не может требовать установления таможенной границы между частями Соединенного Королевства - с этим не согласилась бы никакая другая страна в аналогичной ситуации", - указала Тереза Мэй.

Вечером 19 сентября Мэй изложит свои аргументы на переговорах по "Брекзиту" в Зальцбурге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Brexit, Великобритания, ЕС, Тереза Мэй.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Германии уволили главу внутренней разведки после скандала Скандальное заявление: в Германии уволили главу внутренней разведки Орбан просил Путина о продлении Турецкого потока через Венгрию

Последние новости

Антонио Бандерас рассмешил странными аплодисментами на вручении премии "Эмми" Мане эффектно поиздевался над Неймаром в матче Лиги чемпионов (Видео) Два разных типа пап: украинский ведущий о воспитании дочери и сына
Сегодня читают
01 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
04 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
05 Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос
Новости сегодня
13:10 В Швеции россиянин попал за решетку за нетрезвое управление кораблем
13:03 Лучшие новинки Книжного форума во Львове
13:00 Шахтер – Хоффенхайм: команды определились с формой на матч
12:52 Как выглядят места для свиданий заключенных из разных стран (Фото)
12:41 Джейкобс показал, как готовится к бою с Деревянченко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Новости: Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Новости: Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Новости: День осеннего равноденствия 2018: приметы и обычаи праздника
День осеннего равноденствия 2018: приметы и обычаи праздника
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь