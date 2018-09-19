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В Швеции россиянин попал за решетку за нетрезвое управление кораблем

BBC Lagos
13:10 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Швеции на 4 месяца посадили капитана с РФ за нетрезвое управление судном.

Российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции к четырем месяцам за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту сел на мель 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.

Судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

Капитан судна, 53-летний гражданин РФ, позже признал, что заснул во время вахты и это стало причиной аварии. Он сказал полиции, что выпил всего 25-30 грамм виски за 5 часов до инцидента.

Однако экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле, тогда как в Швеции допустимое количество алкоголя во время управления транспортным средством на море составляет 0,2 промилле.

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Новости мира, BBC Lagos, Нетрезвый капитан, Судно, Швеция.
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