В Швеции россиянин попал за решетку за нетрезвое управление кораблем
Новости мира: В Швеции на 4 месяца посадили капитана с РФ за нетрезвое управление судном.
Российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции к четырем месяцам за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.
130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту сел на мель 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.
Судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.
Капитан судна, 53-летний гражданин РФ, позже признал, что заснул во время вахты и это стало причиной аварии. Он сказал полиции, что выпил всего 25-30 грамм виски за 5 часов до инцидента.
Однако экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле, тогда как в Швеции допустимое количество алкоголя во время управления транспортным средством на море составляет 0,2 промилле.