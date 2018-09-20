Отравление в Солсбери: двух пострадавших выписали из больницы
Новости мира: Из больницы выписали пару, которая отравилась в ресторане Prezzo в британском Солсбери 16 сентября.
Пострадавших в результате отравления в одном из итальянских ресторанов в Солсбери в прошлое воскресенье выписали из больницы.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Мы не рассматриваем этот инцидент как подозрительный", - заявили в полиции.
Полиция ранее уже заявляла, что два человека, заболевших в воскресенье, не подвергались воздействию какого-либо нервного агента.
Британский таблоид The Sun в среду написал, что в ресторане отравились 42-летний британский бизнесмен Алекс Кинг и его 30-летняя жена Анна Шапиро.
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Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, получившая гражданство Израиля, в интервью таблоиду заявила, что стала жертвой российских "убийц, которых за ней послал Владимир Путин".
Шапиро утверждает, что ее отец был генералом русской армии и играл в военном оркестре. Она считает, что нападение могло быть целенаправленным, а россияне могли думать, что она британская шпионка.