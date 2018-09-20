Отравление в Солсбери: двух пострадавших выписали из больницы

Пострадавших в результате отравления в одном из итальянских ресторанов в Солсбери в прошлое воскресенье выписали из больницы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы не рассматриваем этот инцидент как подозрительный", - заявили в полиции.

Полиция ранее уже заявляла, что два человека, заболевших в воскресенье, не подвергались воздействию какого-либо нервного агента.

Британский таблоид The Sun в среду написал, что в ресторане отравились 42-летний британский бизнесмен Алекс Кинг и его 30-летняя жена Анна Шапиро.

Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, получившая гражданство Израиля, в интервью таблоиду заявила, что стала жертвой российских "убийц, которых за ней послал Владимир Путин".

Шапиро утверждает, что ее отец был генералом русской армии и играл в военном оркестре. Она считает, что нападение могло быть целенаправленным, а россияне могли думать, что она британская шпионка.