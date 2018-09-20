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Обвинения в ксенофобии: МИД Венгрии отреагировало на слова испанского министра

Левенте Мадьяр
14:17 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: По заявлению Будапешта, испанский министр сделал грубый выпад против Венгрии.

Министерство иностранных дел и торговли Венгрии вызвало посла Испании в Будапеште по поводу заявления министра иностранных дел Испании Хосе Боррелла, который раскритиковал Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства, передает Европейская правда.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Левенте Мадьяр сказал, что Борелли, "министр левого правительства Испании", сделал грубый выпад против Венгрии на публичном форуме.

"Возможно, существуют расхождения во мнениях между двумя странами, и в этой неспокойной европейской политической ситуации критика может также возникать в сознании некоторых стран, но тон этих критических замечаний не может переступать рамки справедливости и корректного сотрудничества, особенно если венгерская партия не имеет ощутимого способа реагирования", - добавил он.

По словам госсекретаря, министр иностранных дел Испании обвинил Венгрию в ксенофобии и утверждал, что в стране нет разделения полномочий и свободы прессы. Он называл Венгрию и другие страны региона псевдодемократиями.

Государственный секретарь отметил, что отношения с Испанией улучшаются быстрым темпом, и министр иностранных дел Испании должен посетить Будапешт в октябре.

Венгерское правительство в последнее время обменивается жесткой риторикой также с Парижем.

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Новости мира, Венгрия, Испания, Левенте Мадьяр, Хосе Боррелла.
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