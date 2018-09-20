Паспортный скандал: Венгрия грозит еще более замедлить движение Украины в ЕС

Из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Берегове, Венгрия пригрозила еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт венгерского МИД.

Сийярто отметил, что после всех прошлых шагов Украины, негативно влияющих на закарпатских венгров, и попыток запугивания "сейчас серия нападок вышла на новый уровень".

"Венгрия внимательно наблюдает за событиями, и не исключено, что и в будущем будет нужно продолжать замедлять интеграцию Украины в евроструктуры", - сказал глава венгерской дипломатии. Как известно, после принятия Украиной закона об образовании в сентябре прошлого года Будапешт пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины и начал блокаду украинских инициатив в НАТО.

Сийярто добавил, что поднимет этот вопрос на встрече с украинской стороной в следующий вторник в Нью-Йорке во время генеральной ассамблеи ООН.

Сийярто также заявил, что Будапешт расценит высылку венгерского консула из Берегова из-за видео с раздачей паспортов как недружественный акт со стороны Киева.

Напомним, на скрытом видео, снятом в консульстве, видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

Министр иностранных дел Украины заявил, что венгерский консул будет лишен аккредитации и вскоре покинет Украину.