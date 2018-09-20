Туск заявил, что план Великобритании по Brexit может подорвать единый рынок

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.

С таким заявлением Туск выступил после завершения неформального саммита ЕС в Зальцбурге, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Все сходятся, что хотя в предложении "Чекерс" (позиция Лондона на переговорах с ЕС, одобренная правительством в загородной резиденции Чекерс. - Ред.) Есть позитивные элементы, предложенные рамки экономического сотрудничества не сработают, и не в последнюю очередь потому, что они могут подорвать единый рынок ", - сказал Дональд Туск.

"Моментом истины Brexit-переговоров станет октябрьское заседание Европейского Совета. В октябре мы ожидаем максимального прогресса и результатов", - добавил Туск.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода все еще продолжаются.

Государства-члены и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье уже давно попереджаютьпро то, что они не примут предложения Терезы Мэй. Брюссель утверждает, что ее план разделит единый рынок ЕС.