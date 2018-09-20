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Пришло время разоружиться: ЕС начал борьбу с нелегальным оружием на Балканах

Оружие
20:40 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости мира: Западным Балканам помогают избавиться незаконного оружия ради членства в ЕС.

Германия и Франция начали проект по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия на Западных Балканах, которые стремятся к членству в Европейском союзе.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой Associated Press, иностранные чиновники в четверг провели в албанской столице Тиране совещание по этому поводу.

Проект направлен на то, чтобы взять под контроль примерно 4-6 млн единиц стрелкового оружия, циркулирующего в шести западнобалканских странах.

Некоторые из этих видов оружия использовались в массовых убийствах, например, во время нападений в Париже в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.

Кроме того, оружие попадает к ячейкам организованной преступности.

Немецкий офицер Маркус Блейнрот отметил, что странам "пришло время разоружиться".

Албания, Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния и Герцеговина находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС. У каждого государства есть план избавления от незаконного оружия с помощью ЕС.

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Новости мира, Германия, ЕС, Западные Балканы, Незаконное оружие, Франция.
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