Пришло время разоружиться: ЕС начал борьбу с нелегальным оружием на Балканах
Новости мира: Западным Балканам помогают избавиться незаконного оружия ради членства в ЕС.
Германия и Франция начали проект по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия на Западных Балканах, которые стремятся к членству в Европейском союзе.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой Associated Press, иностранные чиновники в четверг провели в албанской столице Тиране совещание по этому поводу.
Проект направлен на то, чтобы взять под контроль примерно 4-6 млн единиц стрелкового оружия, циркулирующего в шести западнобалканских странах.
Некоторые из этих видов оружия использовались в массовых убийствах, например, во время нападений в Париже в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.
Кроме того, оружие попадает к ячейкам организованной преступности.
Немецкий офицер Маркус Блейнрот отметил, что странам "пришло время разоружиться".
Албания, Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния и Герцеговина находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС. У каждого государства есть план избавления от незаконного оружия с помощью ЕС.