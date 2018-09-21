Макрон предлагает "выгонять" из Шенгена страны, которые не помогают с мигрантами

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС, которые не проявляют солидарность в отношении политики миграции, должны выйти из Шенгенской зоны, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Страны, которые не хотят усиления Frontex (Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах) или солидарности, оставят Шенген. Страны, которые не хотят большей части Европы, больше не должны касаться структурных фондов (ЕС - прим. ред.)", - сказал он на пресс-конференции после встречи лидеров ЕС, на повестке дня которого были миграция и Brexit.

Макрон ссылался на предложение Европейской комиссии по увеличению количества служащих Frontex с 1,6 до 10 тыс. Этот план был подвергнут критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в понедельник заявил в Будапеште, что не будет "отказываться от нашего права на защиту границы, никто не может лишить нас этого ни на йоту".

Орбан также отказался принимать искателей убежища в рамках схемы переселения в ЕС, несмотря на то, что Европейский Суд приказал это сделать. Другие страны Восточной Европы, включая Чехию и Словакию, выступают против плана по Frontex, но комментарии Макрона, кажется, были направлены в сторону Орбана, пишет издание.