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Команда премьера Британии может провести досрочные парламентские выборы в ноябре

Тереза Мэй
14:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовится к проведению досрочных парламентских выборов в ноябре этого года.

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проводит работу по подготовке к досрочным парламентским выборам в ноябре этого года, пишет в воскресенье британская газета "Дейли экспресс". По данным издания, два ближайших советника Т.Мэй уже начали готовиться к внезапным выборам осенью этого года.

"Посредством выборов Т.Мэй намерена усилить свою позицию в парламенте и "спасти" продолжающиеся переговоры по Brexit", - пишет "Дейли экспресс".

Поводом к подготовке к досрочным выборам, вероятно, стал прошедший неформальный саммит ЕС в Зальцбурге, отмечается в сообщении.

На этой неделе Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

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В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что переговоры по Brexit переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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Новости мира, Досрочные парламентские выборы, Команда, Подготовка, Премьер-министр Британии, Проведение, Тереза Мэй.
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