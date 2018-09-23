В Швейцарии голосуют на референдуме по проверке импортных продуктов

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум, на котором граждане голосуют по поводу двух отдельных предложений: об усилении контроля над импортом продуктов питания и о поддержке швейцарских фермеров. Об этом сообщает Associated Press.

"В воскресенье в Швейцарии на референдуме голосуют за требование к правительству способствовать продаже в стране более качественных, экологически чистых продуктов питания. В частности, швейцарских инспекторов хотят обязать выезжать за границу для проведения проверки качества продуктов", - идет речь в сообщении.

Таким образом, если заграничная продукция не будет отвечать швейцарским стандартам качества, ее нельзя будет импортировать.

Как сообщалось, в Швейцарии сторонники инициативы "Продовольственный суверенитет" недовольны сокращением количества швейцарских ферм за последние десятилетия - за последние 30 лет в сельском хозяйстве страны стало на 100 тысяч рабочих мест меньше. Данная инициатива стремится повысить заработную плату фермерам и обеспечить соответствие импортных пищевых продуктов швейцарским стандартам.