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В Швейцарии голосуют на референдуме по проверке импортных продуктов

Бюллетени
16:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сегодня, 23 сентября, в Швейцарии проходит референдум, на котором голосуют за требование продавать в стране более качественные продукты питания.

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум, на котором граждане голосуют по поводу двух отдельных предложений: об усилении контроля над импортом продуктов питания и о поддержке швейцарских фермеров. Об этом сообщает Associated Press.

"В воскресенье в Швейцарии на референдуме голосуют за требование к правительству способствовать продаже в стране более качественных, экологически чистых продуктов питания. В частности, швейцарских инспекторов хотят обязать выезжать за границу для проведения проверки качества продуктов", - идет речь в сообщении.

Таким образом, если заграничная продукция не будет отвечать швейцарским стандартам качества, ее нельзя будет импортировать.

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Как сообщалось, в Швейцарии сторонники инициативы "Продовольственный суверенитет" недовольны сокращением количества швейцарских ферм за последние десятилетия - за последние 30 лет в сельском хозяйстве страны стало на 100 тысяч рабочих мест меньше. Данная инициатива стремится повысить заработную плату фермерам и обеспечить соответствие импортных пищевых продуктов швейцарским стандартам.

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Все по теме:

Новости мира, Голосование, Качественные продукты питания, Продажа в стане, Референдум в Швейцарии, Экологически-чистые продукты питания.
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