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В Чехии из-за сильного ветра без света остались 140 тысяч домов

Существует риск падения электрических линий
09:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Чехии ветер достигает скорости в 90 километров в час, уже обесточены 140 тыс. домов.

В Чехии из-за сильных порывов ветра было обесточено 140 тысяч домов.

Об этом сообщает портал Zpravy.

Аварии произошли на более 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. Самая сложная ситуация в городе Раковник, что находится от Праги в 50 километрах. Там из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.

"Очень сильный и опасный южный ветер не утихнет с воскресенья с 18:00 до понедельника 6:00 по всей Чехии. Он может временно достичь скорости в 90 километров в час, то есть скорости сильного шторма. В горах ветер может иметь скорость до 126 километров в час, что соответствует торнадо. Немного слабее ветра, вероятно, продлятся почти до 18:00 часов практически по всей Чехии, кроме Южной и Плзенской областей. Их скорость может достигать 72 километров в час", - информирует портал.

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Сбои в подаче электроэнергии происходили в нескольких регионах страны. Например, 20 тыс. домохозяйств в регионе Южная Богемия остались без света. Там было зафиксировано 15 сбоев на высоковольтных линиях передач.

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Новости мира, Ветер, Погода, Ураган, Чехия.
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