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В Оттаве из-за двух сильных торнадо 70 тысяч жителей остались без света

Разрушения после торнадо в Оттаве
09:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: twitter.com/AnanasTokyo

Новости мира: Жителей Оттавы и ее окрестностей приказали не выходить на работу из-за разрушений, которые нанесли два торнадо в пятницу.

Из-за разрушений, которые нанесли в пятницу два торнадо в столице Канады Оттаве и ее окрестностях, работникам федерального правительства приказали не выходить на работу. Об этом сообщается на странице секретариата министерства финансов Канады в Тwitter.

"В ответ на запрос горадминистрации и полиции Оттавы с целью минимизации излишнего передвижения сотрудников федерального правительства в столичном регионе просят в понедельник работать из дома", - заявили в Минфине.

Кроме этого, в понедельник будут закрытыми также англоязычные школы Оттавы и часть франкоязычных.

Руководитель полиции Оттавы Чарльз Бордельо призвал всех жителей столицы оставаться в понедельник дома. "Минимизируйте, пожалуйста, необязательные путешествия. Если можете работать из дома или избежать передвижения в понедельник - мы призываем к этому", - сказал Бордельо.

По информации горадминистрации Оттавы, в нерабочем состоянии в городе остается около 400 светофоров, что может вызвать проблемы на дорогах.

В Оттаве пронесся мощный торнадо, разрушены дома (Видео)

В государственном монополисте по поставке электроэнергии Hydro One уточнили, что без света в столице остается около 70 тысяч пользователей, еще около 10 тысяч - в соседнем городе Гатино. Поскольку пятничное торнадо уничтожило одну из двух крупных трансформаторных станций Оттавы, на полное возобновление поставок электроэнергии потребуется несколько дней. Ранее сообщалось, что скорость ветра в пятницу в Оттаве достигала 265 км\час. Торнадо не свойственны для Оттавы и бывают в городе редко. Однако из-за изменения климата в течение последних лет они значительно участились.

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Новости мира, Власти Оттавы, Два торнадо в Оттаве, Жители Оттавы, Оставаться дома, Последствия торнадо, Призыв, Разрушения.
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