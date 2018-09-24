В Оттаве из-за двух сильных торнадо 70 тысяч жителей остались без света
Новости мира: Жителей Оттавы и ее окрестностей приказали не выходить на работу из-за разрушений, которые нанесли два торнадо в пятницу.
Из-за разрушений, которые нанесли в пятницу два торнадо в столице Канады Оттаве и ее окрестностях, работникам федерального правительства приказали не выходить на работу. Об этом сообщается на странице секретариата министерства финансов Канады в Тwitter.
"В ответ на запрос горадминистрации и полиции Оттавы с целью минимизации излишнего передвижения сотрудников федерального правительства в столичном регионе просят в понедельник работать из дома", - заявили в Минфине.
Lamento lo que están viviendo algunas personas en Ottawa, Canadá. Un tornado es algo grave. #Prayforcanada https://t.co/MmNLX61njG pic.twitter.com/8pviP82lZG
— Eddie (@EduardoA415) 24 сентября 2018 г.
Кроме этого, в понедельник будут закрытыми также англоязычные школы Оттавы и часть франкоязычных.
Руководитель полиции Оттавы Чарльз Бордельо призвал всех жителей столицы оставаться в понедельник дома. "Минимизируйте, пожалуйста, необязательные путешествия. Если можете работать из дома или избежать передвижения в понедельник - мы призываем к этому", - сказал Бордельо.
По информации горадминистрации Оттавы, в нерабочем состоянии в городе остается около 400 светофоров, что может вызвать проблемы на дорогах.
В Оттаве пронесся мощный торнадо, разрушены дома (Видео)
В государственном монополисте по поставке электроэнергии Hydro One уточнили, что без света в столице остается около 70 тысяч пользователей, еще около 10 тысяч - в соседнем городе Гатино. Поскольку пятничное торнадо уничтожило одну из двух крупных трансформаторных станций Оттавы, на полное возобновление поставок электроэнергии потребуется несколько дней. Ранее сообщалось, что скорость ветра в пятницу в Оттаве достигала 265 км\час. Торнадо не свойственны для Оттавы и бывают в городе редко. Однако из-за изменения климата в течение последних лет они значительно участились.