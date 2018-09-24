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Додона отстранили от должности президента в Молдове

Игорь Додон
13:30 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от занимаемой должности из-за его повторного отказа утвердить должности министров.

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от занимаемой должности. Как сообщает noi.md, поводом для данного решения стал отказ Додона повторно утвердить предложенные демократами кандидатуры Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров.

В ответ на обращение демократов против президента Конституционный суд страны постановил, что были созданы предпосылки для временного приостановления полномочий главы государства. Таким образом, подписать указы о назначении министров вместо президента предстоит премьер-министру или председателю парламента.

Ранее Додон уже отказывался подписывать указы о назначении двух кандидатов ДПМ на должность министров. У Сильвии Раду, по его мнению, нет необходимой профессиональной подготовки и опыта для назначения на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а в отношении второго кандидата, Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, есть вопросы по поводу его неподкупности.

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Напомним, также 5 января Игоря Додона отстранили от должности. Указывалось, что Додон несколько раз отказывался подписать документ, который он называет антироссийским и таким, который направлен против свободы слова.

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Новости мира, Игорь Додон, Конституционный суд Молдавии, Отстранение от занимаемой должности, Президент Молдовы.
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