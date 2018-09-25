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Папа римский Франциск прибыл в Эстонию

Папа римский Франциск в Эстонии
12:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Эстонию во вторник прибыл с однодневным визитом глава Римско-католической церкви папа Франциск.

Визит проходит в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости этих государств, сообщила пресс-секретарь Римско-католической церкви в Эстонии Марге-Марие Паас (Marge-Marie Paas).

Прибытие понтифика транслируется по всем крупнейшим телеканалам страны.

В аэропорту Таллина Папу римского встретила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) и детский хор в национальной одежде. Затем кортеж отправился во дворец Кадриорг, где расположена резиденция главы государства. Здесь состоится встреча понтифика и президента, К.Кальюлайд познакомит папу Франциска со свое семьей.

Затем в Розовом саду глава Римско-католической церкви пообщается с представителями правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Центральным событием станет месса на главной площади Таллина - площади Свободы, для участия в которой зарегистрировались около 12 тысяч человек. Всего в Эстонии, как рассказала М.-М.Паас, около 6 тыс. католиков. Помогать Папе римскому будут около 100 католических священников.

Перед началом мессы папа Франциск проедет по городу на "папамобиле" и поприветствует горожан и гостей столицы.

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Первосвященник проведет также в церкви Каарли (Kaarli) экуменическую встречу с христианской молодежью, а в соборе Петра и Павла - с получателями помощи от церкви.

По завершении визита папа Франциск вернется в Ватикан.

Это второй визит папы римского в Эстонию. 10 сентября 1993 года Эстонию посетил папа Иоанн- Павел II.

До прибытия в Таллин папа римский Франциск посетил Литву и Латвию.

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Новости мира, Ватикан, Католики, Папа Римский, Папа Римский Франциск, Эстония.
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