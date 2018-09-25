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Правительство Франции отказалось принять судно с мигрантами в порту Марселя

Судно с мигрантами
17:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сегодня, 25 сентября, Франция отказалась принять судно с мигрантами в порту Марселя.

Французское правительство во вторник заявило, что не позволит частному спасательному кораблю с мигрантами пришвартоваться в Марселе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Правительство Франции выразило желание, чтобы частный спасательный корабль Aquartis 2 высадил мигрантов, находящихся на борту, поискал "ближайший безопасный порт", а не продолжал путь к южнофранцузскосму городу Марсель. Официальный Париж заявил, что пока не может принять этих спасенных искателей убежища", - говорится в сообщении.

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На данный момент на борту этого корабля находятся 58 спасенных в море мигрантов, а само судно находится неподалеку от ливийского побережья.

Как сообщалось, судно Aquartis 2 неоднократно уже получали отказ в доступе к портам со стороны Италии, которая проводит жесткую антимиграционную политику, и было вынуждено становиться на якорь на Мальте и в Испании.

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Новости мира, Порт Марселя, Правительство Франции, Судно с мигрантами, Франция.
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