Правительство Франции отказалось принять судно с мигрантами в порту Марселя

Французское правительство во вторник заявило, что не позволит частному спасательному кораблю с мигрантами пришвартоваться в Марселе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Правительство Франции выразило желание, чтобы частный спасательный корабль Aquartis 2 высадил мигрантов, находящихся на борту, поискал "ближайший безопасный порт", а не продолжал путь к южнофранцузскосму городу Марсель. Официальный Париж заявил, что пока не может принять этих спасенных искателей убежища", - говорится в сообщении.

На данный момент на борту этого корабля находятся 58 спасенных в море мигрантов, а само судно находится неподалеку от ливийского побережья.

Как сообщалось, судно Aquartis 2 неоднократно уже получали отказ в доступе к портам со стороны Италии, которая проводит жесткую антимиграционную политику, и было вынуждено становиться на якорь на Мальте и в Испании.