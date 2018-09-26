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Эрдоган призвал ООН обеспечить мир в регионах, упомянув и Украину

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
08:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвав мировых лидеров обеспечить мир в регионах, упомянув Украину.

ООН уже не оправдывает ожиданий человечества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

"ООН со временем перестала отвечать чаяниям человечества, отдалилась от целей обеспечения мира и благоденствия в мире. И это факт", - сказал турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что Совбез ООН превратился в структуру, служащую интересам 5 стран, обладающих правом вето. "СБ ООН игнорирует бесправие в мире", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган отметил, что ряд государств сегодня настойчиво пытаются сеять хаос на планете. Нет ничего более опасного, чем миропорядок, где утрачены такие понятия, как милосердие, совесть, право, справедливость и надежда, подчеркнул президент.

Эрдоган призвал мировых лидеров обеспечить мир в регионах, упомянув и Украину.

"Давайте более искренне делать вклад, прилагать конструктивные усилия к решению проблем в регионах, где сейчас конфликты, таких как Сирия, Ирак, Йемен, Ливия, Афганистан и Украина, как и в потенциально опасных регионах, включая Балканы, Кавказ, Северную Африку, центральную Африку, Персидский залив и Восточное Средиземноморье", - отметил президент Турции, обращаясь к участникам Генеральной ассамблеи ООН.

При этом он выразил убеждение, что усилиями Турции, которая добилась заключения соглашения с Российской Федерацией относительно Сирии, удалось избежать кровопролития в сирийской провинции Идлиб и спасти миллионы жизней.

"Мы подписали соглашение с Россией, которую называют Сочинским соглашением, которым мы предотвратили кровавое наступление режима против районов деэскалации в провинции Идлиб, где проживают 3,5 млн гражданских. Путем предотвращения массовых убийств, которые были совершены перед тем в Алеппо, в Хаме, Хомсе, Дара и Восточной Гуте, по нашему убеждению, Турция проложила путь к миру и к политическому решению в Сирии, особенно в провинции Идлиб", - подчеркнул Эрдоган.

Турция вносит беспрецедентный вклад в решение проблем беженцев и рассчитывает на поддержку международного сообщества, особенно стран Европейского Союза, в усилиях по заботе о них.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, сейчас Турция принимает на своей территории более 4 миллионов беженцев, из которых около 3,5 миллионов – беженцы из Сирии, предоставляет им надлежащий доступ ко всем социальным услугам и к системе здравоохранения наравне с гражданами Турции.

Президент призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс

"Сегодня мы уже потратили около 32 миллиардов долларов для заботы о беженцах... При этом мы получили лишь 600 миллионов долларов от международных организаций и 1,7 миллиарда евро от ЕС, которые не поступают прямо в бюджет Турции, а направляются непосредственно неправительственным организациям, работающим с беженцами. До этого Европейский Союз выделил 3 миллиарда евро, которые должны быть выделены для Турции, но сейчас они являются предметом различных проектов", - отметил турецкий лидер.

Он отметил, что Турция продолжает оказывать помощь беженцам ежедневно и без каких-либо дополнительных условий.

"Поэтому мы ожидаем более консолидированной и более гибкой поддержки Турции, особенно от ЭС. Такая помощь позволяет сдерживать поток беженцев от распространения по всему миру", - сказал Эрдоган.

Президент Турции далее коснулся ситуации в самой Сирии. По словам Эрдогана, благодаря турецко-российским договоренностям по Идлибу в Сочи удалось предотвратить атаки сил режима Башара Асада на зону деэскалации, где проживают около 3,5 миллионов мирных жителей.

Эрдоган напомнил об успешном провединии в Сирии двух антитеррористических операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

"Цель Турции – полностью очистить от террористов территории Сирии, начиная от района Мюнбич и вплоть до сирийско-иракской границы", - сказал Эрдоган.

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Новости мира, Генеральная ассамблея ООН, ООН, Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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