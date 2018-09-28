В Швейцарии мужчине грозит тюрьма за неправильно выброшенный мусор

В Швейцарии житель города Биль отправится в тюрьму из-за того, что неправильно выбросил мусор. Отмечается, что мужчина совершил правонарушение в ноябре прошлого года: он сложил мусор не в официально разрешенный пакет и выставил его на улицу не в тот день. Об этом сообщает 20 minuten.

Сотруднику коммунальных служб удалось установить личность нарушителя, и ему был выписан штраф в размере $150. Согласно имеющейся информации, штраф не был оплачен, поэтому мужчине предложили провести в тюрьме две дня.

Мужчина точно отправится в тюрьму по этому правонарушению или в связи с нарушением закона об азартных играх, но в настоящее время власти не могут установить его местоположение. А на итальянском острове Сардиния карабинеры оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что тот собрал в бутылку пляжный песок.