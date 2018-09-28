День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В Швейцарии мужчине грозит тюрьма за неправильно выброшенный мусор

Сортировка мусора
14:06 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Жителя швейцарского города Биль грозит тюремное заключение за неуплату штрафа, вписанного из-за неправильно выброшенного мусора.

В Швейцарии житель города Биль отправится в тюрьму из-за того, что неправильно выбросил мусор. Отмечается, что мужчина совершил правонарушение в ноябре прошлого года: он сложил мусор не в официально разрешенный пакет и выставил его на улицу не в тот день. Об этом сообщает 20 minuten.

Сотруднику коммунальных служб удалось установить личность нарушителя, и ему был выписан штраф в размере $150. Согласно имеющейся информации, штраф не был оплачен, поэтому мужчине предложили провести в тюрьме две дня.

Фонтан из вина: в Италии из цистерны вылилось 30 тысяч литров просекко (Видео)

Мужчина точно отправится в тюрьму по этому правонарушению или в связи с нарушением закона об азартных играх, но в настоящее время власти не могут установить его местоположение. А на итальянском острове Сардиния карабинеры оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что тот собрал в бутылку пляжный песок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бил, Мужчине грозит заключение, Неправильно выброшенный мусор, Швейцария, Штраф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Македонии проходит референдум о переименовании страны Мэй заявила, что планирует ввести новый налог для иностранцев в Британии Президент Турции открыл в Кельне самую большую мечеть

Последние новости

Тяжелейший нокаут в бою Хелениус - Тепер (Видео) Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:53 Гройсман обещает улучшить "Скорую помощь"
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь